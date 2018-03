Bad Rappenau. (pol/run) Zwei maskierte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in ein Bad Rappenauer Fast-Food-Restaurant ein. Kurz vor 4 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster am Drive-In-Schalter des Gebäudes in der Wilhelm-Hauff-Straße auf und stiegen durch dieses ein. Im Inneren schlugen sie mit einem Vorschlaghammer eine Wand zum Büro des Geschäftsführers ein. Dann versuchten sie mithilfe eines Trennschleifers den Tresor zu öffnen. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten, dass das Kabel der Maschine zu kurz war.

Deshalb verließ einer der Täter den Tatort und ging zu einer nahe liegenden Baustelle. Dort brach er zwei Container auf und stahl eine Kabeltrommel. Trotzdem gelang das Vorhaben nicht. Die Einbrecher mussten flüchten, als die ersten Reinigungskräfte eintrafen. Die Polizei schließt nicht aus, dass vor dem Gebäude noch ein dritter Täter wartete, der seine Komplizen warnte. Zeugen, die vor 4 Uhr und nach 4.30 Uhr zwei oder drei verdächtige Personen im Bereich der Wilhelm-Hauff-Straße und in Richtung des Bad Rappenauer Autohofs oder in Richtung B 39 gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, in Verbindung zu setzen.