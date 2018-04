Helmstadt-Bargen. (pol/van) War Alkohol im Spiel? Und wer fuhr das Unfallfahrzeug? Diesen Fragen muss die Polizei derzeit nachgehen. Dabei geht es um einen Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Bundestraße 292, dessen Hergang noch völlig unklar ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr gegen Mitternacht ein grauer Subaru die B292 in Richtung Aglasterhausen und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab, touchierte eine Leitplanke und stieß danach frontal gegen die linke Leitplanke.

Beim Eintreffen einer Funkwagenbesatzung befanden sich keine Personen am Fahrzeug. Wie bekannt wurde, waren die beiden Insassen des Subarus, eine leicht verletzte 33-Jährige und einen unverletzter 26-Jähriger, per Anhalter in ein Krankenhaus gefahren, um sich medizinisch versorgen zu lassen.

Wie die Beamten mitteilen, könnte der Fahrzeugführer betrunken gewesen sein, weshalb sowohl bei der 33-Jährigen als auch bei dem 26-Jährigen Blutproben entnommen wurden.

Wer den Subaru zum Unfallzeitpunkt gefahren war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise gehen an die Telefonnummer 07261/6900.