Helmstadt-Bargen. (pol/mare) "Weißt du, wer dran ist?" So oder so ähnlich muss ein Anruf begonnen worden sein, der am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin in Helmstadt-Bargen einging.

Da die Dame laut Polizei vermutete, dass eine nahe Angehörige am Hörer sei, wurde sie vom anderen Ende der Leitung in ein intensives Gespräch verwickelt, in dem es um einen Wohnungskauf ging, bei der die vermeintliche Angehörige mehrere tausend Euro benötige.

Am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr holte schließlich eine angebliche Freundin der Angehörigen das Geld - insgesamt 25.000 Euro - bei der Seniorin ab. Da sie später misstrauisch wurde, erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,55 Meter groß mit schwarzen, nach hinten gebundenen Haaren. Die Polizei spricht von einer südosteuropäischen Erscheinung mit markanten Augenbrauen. Sie trug eine schwarze Hose, braune Jacke und eine schwarze Umhängetasche und hatte eine dunkle Mund- und Nasenbedeckung.