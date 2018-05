Gemmingen. (pol/van) Bei dem Überholmanöver eines 46-Jährigen mit seinem Roller ist es am Montagnachmittag zur Kollision mit einem Pkw gekommen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war von Massenbachhausen in Richtung Gemmingen unterwegs gewesen. Vor ihm fuhren drei Fahrzeuge in dieselbe Richtung. Als eine 22-Jährige mit ihrem Pkw als erste in der Kolonne nach links abbiegen wollte, überholte der Rollerfahrer die Fahrzeuge.

Der 46-Jährige versuchte noch zu auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto aber nicht mehr verhindern. Er kam zu Fall und blieb unter dem Roller liegen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 6000 Euro.