Gemmingen. (pol/mare) Einbrecher waren in der Nacht zu Donnerstag in Gemmingen unterwegs auf Beutezug. Das meldet die Polizei.

Dabei brachen sie auf dem Areal des Freibads die Tür zur Werkstatt auf und stahlen einige Werkzeuge sowie eine Flex. Mit diesen gingen sie zu einer Bäckereifiliale im Feizeitweg, die sich in einem Einkaufsmarkt befindet. Dort brachen sie ein Fenster auf und kletterten durch dieses ins Innere. In einem Raum fanden sie einen kleinen Tresor, den sie gewaltsam öffneten und leerten. Die Beute bestand aus etwas Bargeld.

Ob dieselben Täter auch für einen misslungenen Einbruch in ein Wohnhaus in der Eppinger Straße im Zeitraum zwischen dem 5. Mai und dem Vatertag in Frage kommen, ist bislang noch unklar.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Freibad, im Freizeitweg oder auch am Tennisgelände sowie der Schwaigerner Straße verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 / 60950.