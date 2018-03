Sinsheim/Heidelberg. (pol/gun) Ein 26-jähriger Rauschgifthändler konnte am Mittwochmorgen in Sinsheim festgenommen werden. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilungen mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg schreibt, erließ das Amtsgericht Heidelberg tags darauf Haftbefehl.

Die Beamten hatten zunächst am Mittwoch gegen 6.30 Uhr bei einer Kontrolle der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Sinsheim im Zimmer des Mannes 260 Gramm Marihuana gefunden. Durch den Weiterverkauf erhoffte sich der Dealer offenbar einen satten Gewinn.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Asylbewerber aus Gambia am Donnerstagvormittag in Heidelberg der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzuganstalt gebracht. Währenddessen dauern die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft an.