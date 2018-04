Eschelbronn. (pol/van) Wieder stiegen bislang nicht ermittelte Täter in der Nacht zum Sonntag in das Eschelbronner Rathaus in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten schlugen nach Angaben der Polizei eine Fensterscheibe ein, kletterten in das Gebäude und betraten mehrere Zimmer. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen.

Zeugen hatten am Sonntagmorgen das geöffnete Fenster wahrgenommen und die Polizei verständigt. Als Einbruchszeit kommt Samstagabend, etwa 22 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7 Uhr, in Betracht. Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900. Sachschaden dürfte erneut in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein, so die Beamten.