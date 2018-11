Eschelbronn. (pol/rl) Zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr, und Freitag, 6.40 Uhr, drangen eine oder mehrere Täter in zwei Firmen in der Industriestraße ein. Sie entwendeten aus einer Firma einen Tresorwürfel, schafften diesen in eine benachbarte Firma und öffneten den Tresor dort mit vorgefundenem Werkzeug.

Danach entwendeten sie aus der zweiten Firma eine Kasse mit Bargeld. Es wurden knapp 1000 Euro Bargeld und diverse Unterlagen entwendet.

Der Polizeiposten Waibstadt bittet um Hinweise. Telefonnummer: 07263/910675