Eppingen-Richen. (pol/mün) Überhaupt nicht witzig finden die Betroffenen in Eppingen-Richen, was in ihrer Straße in der Nacht zu Sonntag passierte.

Laut Polizei müssen zwischen drei und fünf Uhr einer oder mehrere Täter durch die Ittlinger Straße gezogen sein. Dabei rissen sie eine Sitzbank aus der Halterung und stellten sie auf das Dach eines geparkten Autos, das dadurch beschädigt wurde. Auch mehrere Verkehrszeichen und Gartentore wurden aus den Verankerungen gerissen und in Vorgärten geworfen. Blumenkübel wurden umgeworfen und die Pflanzen herausgerissen.

Da die Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter hat, hofft sie auf Zeugenhinweise an das Revier in Eppingen unter der Rufnummer 07262/60950.