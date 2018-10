Eppingen. (pol/rl) Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen. Der 18-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße K2149 von Eppingen in Richtung Mühlbach, als er offenbar von einem entgegenkommenden 19-Jährigen übersehen wurde. Dieser bog mit seinem Auto nach links ab, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen Moped und Auto kam.

Der Biker und der Autofahrer mussten beide vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Eppingen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere die Fahrer zweier Autos, die vor dem Motorrad in Richtung Mühlbach fuhren, werden gebeten, sich unter der 07134/5130 bei der Verkehrspolizei zu melden.