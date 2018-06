Eppingen. (pol/mare) Betrunken mit dem Fahrzeug unterwegs war Donnerstagnacht ein 29-Jähriger. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem er gegen 1.55 Uhr einen Streifenwagen erkannte, schaltete er an seinem Fahrzeug in der Eppinger Herrengrundstraße das Abblendlicht aus. Anschließend machte der Fahrer es wieder an und fuhr weiter.

Grund für sein Ablenkungsmanöver dürfte der Grad seiner Alkoholisierung gewesen sein: 2,3 Promille zeigte das Testgerät bei seiner Kontrolle an.

Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.