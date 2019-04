Epfenbach. (pol/mare) Auf Gaststätten und insbesondere die Geldspielautomaten haben es Einbrecher in den letzten Tagen im Kraichgau abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Dienstagnacht gegen 2 Uhr drang Unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Neidensteiner Straße in Epfenbach ein. Der Täter kam nach Polizeiangaben über aufgehebeltes Fenster, hatte aber wohl nicht mit der Alarmanlage und einer Bewohnerin gerechnet.

Im Innern machte sich der Täter an den beiden Geldspielautomaten zu schaffen und stahl daraus das Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe.

Eine Bewohnerin des Hauses hörte gegen 2 Uhr die akustische Alarmanlage wahr und verständigte den Inhaber, der sofort kam und dann die Polizei alarmierte.

Die Bewohnerin erkannte einen jüngeren Mann, der mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war und in Richtung Bleichweg wegrannte. In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen.

Weitere Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Montagnacht schlugen Täter eine Fensterscheibe einer Gaststätte in der Frankenstraße in Angelbachtal ein und stiegen so in den Innenraum ein. Hier hebelten die Täter zwei Geldspielautomaten auf. Ob oder in welcher Höhe Bargeld gestohlen wurde, ist bislang noch nicht geklärt.

Nach dem Gespräch mit dem Inhaber brachte die Polizei in Erfahrung, dass am Vortag gegen 13.45 Uhr ein älterer, roter Audi A3 (eventuell mit KR-Kennzeichen) mehrfach die Straße abgefahren hatte, der Beifahrer auch in dem Lokal "vorstellig" wurde und Zigaretten an einem Automaten kaufte. Dieser Mann war etwa 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare und trug dunkle Kleidung. Er hatte eine ausgeprägte Wangenmuskulatur.

Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Zeugen, die am Samstagmittag oder in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Auch in Neckargemünd war es zu einem Einbruch in ein Lokal inklusive Aufbruch von Spielautomaten gekommen.