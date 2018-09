Epfenbach. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L530 zwischen Helmstadt und Epfenbach kam es am Freitagnachmittag. Kurz vor 16 Uhr war eine 19-jährige Renault-Twingo-Fahrerin in Richtung Epfenbach unterwegs, als sie auf einer leicht abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen geriet in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der total beschädigte Twingo blieb dann im Grünstreifen quer zur Fahrtrichtung liegen.

Die 19-Jährige hatte laut Polizeibericht Glück: Außer einem Schock erschien sie unverletzt. Sicherheitshalber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.