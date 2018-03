Sinsheim/Neckarbischofsheim. (pol/gun) Zwei Einbrüche ereigneten sich am Mittwochabend im Raum Sinsheim. Gegen 20.30 Uhr verständigte ein Anwohner in der Sinsheimer Straße "Am Ring" die Polizei, nachdem er drei Verdächtige vor einem benachbarten Haus beobachtet hatte. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, liefen die Drei in Richtung der Querstraße Ottelsberg davon.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten wenig später fest, dass die Terrassentür an der Hausrückseite aufgebrochen und alle Räume gründlich durchwühlt worden waren. Es fehlten Bargeld und eine Münzsammlung im Wert von mehr als 1000 Euro.

Die drei Verdächtigen sollen groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein.

Kurz darauf wurde der Polizei ein zweiter Einbruch im nahen Neckarbischofsheim gemeldet. Der Einbruch soll zwischen 18 und 20.45 Uhr stattgefunden haben. Auch hier drangen die Täter über die Terrassentür in ein Anwesen in der Forlenstraße ein. Wieder durchsuchten die Täter alle Räume und Behältnisse. Die Beute bestand hier aus mehreren Schmuckstücken, unter anderem Ringe, Gold- und Silberketten, sowie mehreren hundert Euro Bargeld. An der Terrassentür entstand außerdem 500 Euro Sachschaden.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 oder bei der Kripo Heidelberg (Telefon 0621/174-4444) zu melden.