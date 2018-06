Rhein-Neckar. (sha) "Durch akribische Ermittlungsarbeit" sei es der bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg angesiedelten Ermittlungsgruppe Eigentum gelungen, eine Einbruchsserie aufzuklären, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Dabei sei gegen einen 49-Jährigen ein Haftbefehl erwirkt worden.

Der Tatverdächtige soll in der Zeit zwischen dem 14. und dem 21. Oktober in fünf Sinsheimer Anwesen eingedrungen sein. In einem Fall blieb es jedoch beim Versuch. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Schließlich nahmen Brennpunktkräfte der Bereitschaftspolizei Bruchsal den bereits in den Fokus der Ermittler gerückten bulgarischen Staatsangehörigen auf dem Bahnhofsvorplatz in Sinsheim fest.

Der Mann führte ein gestohlenes Fahrrad mit sich. In seinem Rucksack fand die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch Diebesgut. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich der Wohnsitzlose zumindest teilweise geständig. Derzeit prüfen Staatsanwaltschaft und Polizei, ob der Tatverdächtige eventuell noch für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich ist.