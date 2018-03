Waibstadt. (pol/run) Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße B 292 bei Waibstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Gegen 16.50 Uhr fuhr die Besatzung eines Krankenwagens von Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt.

Hierbei fuhren sie vorbei an einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Peugeot, der offensichtlich aufgrund einer Panne liegengeblieben war. Halb unter dem Fahrzeug lag eine Person, die sich nicht mehr bewegte.

In der Annahme, die Person würde sich in einer hilflosen Lage befinden, bremste die 19-jährige Fahrerin des Krankenwagens ihr Fahrzeug ab und lenkte es an den rechten Fahrbahnrand. Eine ihr folgende 52-jährige BMW-Fahrerin konnte infolge mangelndem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Krankenwagen auf.

Die beiden Sanitäterinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten vor Ort medizinisch versorgt werden. Die BMW-Fahrerin wurde schwerer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 292 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19.30 Uhr halbseitig gesperrt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 20.000 Euro.