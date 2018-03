Waibstadt. (mün) Da kommt ein Mann mit seinem Auto, öffnet den Kofferraum und will auf der Straße Messer verkaufen. Das passierte einem 80 Jahre alten Mann am Dienstag gegen 11.25 Uhr in der Hauptstraße von Waibstadt.

Aber eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt, da ihr das Vorgehen des Unbekannten seltsam vorkam. Als die Frau hörte, dass der vermeintliche Verkäufer den Rentner aufforderte, Geld zu holen, ging sie auf die beiden zu und eilte dem Senior zu Hilfe.

Der Betrüger ergriff daraufhin sofort die Flucht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit und geöffnetem Kofferraum davon. Nach ersten Ermittlungen rückte ein 64-jähriger Tatverdächtiger in den Fokus der Beamten. Dieser ist bereits mehrfach mit der Betrugsmasche in Erscheinung getreten.

Wer ebenfalls von dem "Messer-Verkäufer" angesprochen wurde, soll sich beim Polizeirevier Sinsheim (Rufnummer 07261/6900) oder beim Polizeiposten Waibstadt (Rufnummer 07263/910675) melden.