Bad Wimpfen. (pol/gun) Nach einem Handy-Diebstahl und einer anschließenden Prügelei in einem Zug hat die Polizei am Bahnhof Bad Wimpfen zwei Tatverdächtige festgenommen. Das gaben Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn bekannt.

Ein 27-Jähriger hatte sein Telefon an einer Steckdose auf der Zugtoilette aufgeladen. Nachdem ein Mitreisender das Klo benutzte, fehlte das Handy plötzlich. Als der Besitzer den mutmaßlichen Dieb ansprach, soll ihm der 20-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Sein 28-jähriger Komplize sei hinzugekommen und habe das Opfer festgehalten, während der jüngere Mann weiter zugeschlagen habe. Das Duo soll während der Fahrt außerdem mehrere Frauen belästigt haben.

Die am Bahnhof wartende Polizei nahm die polizeibekannten Verdächtigen in Gewahrsam. Ihnen half auch nicht, dass sie zuerst falsche Personalien angaben. Der 20-Jährige soll sich bei der Festnahme aggressiv verhalten haben und wurde in eine Zelle gebracht, wo er zu randalieren begann.

Ein Haftrichter erließ später Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Handy-Dieb. Das Telefon wurde seinem Besitzer zurückgegeben.