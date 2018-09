Bad Rappenau/Sinsheim. (pol/van) In Bad Rappenau und Heilbronn haben am Mittwoch zwei Fahrzeuge - unabhängig voneinander - gequalmt und Feuer gefangen. Aufmerksame Zeugen hatten Polizei und Feuerwehr verständigt, wie die Beamten berichten.

Gegen 14.45 Uhr stieg Rauch aus dem Motorraum eines VW auf einem Parkplatz an der Saarlandstraße in Heilbronn. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort waren, stellte sich heraus, dass ein auf dem Motorblock vergessener Lappen Feuer gefangen hatte. Die Einsatzkräfte entfernten den Störkörper und löschten den Brand.

Auch in Bad Rappenau mussten Blaulicht-Fahrzeuge ausrücken. Gegen 18.15 Uhr stand das Fahrzeuginnere eines Klein-Lkw in Flammen. Der Brand erlosch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Offenbar war ein technischer Defekt an dem Ford die Ursache für das Feuer gewesen.