Bad Rappenau. (pol/mare) Schwere Verletzungen zog sich ein zehnjähriger Junge zu. Er war am Freitag gegen 13 Uhr am Fußgängerüberweg in der Heinsheimer Straße in Bad Rappenau vom Fahrzeug eines 35-Jährigen erfasst worden.

Offenbar hatte der VW Touran-Lenker den Jungen übersehen und deshalb angefahren. Der Zehnjährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.