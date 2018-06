Bad Rappenau. (pol/red) Eine sexuelle Belästigung in Bad Rappenau scheint aufgeklärt. Am Abend des 14. Juni ging eine 13-Jährige durch die Finkenstraße. Drei Jungen kamen auf sie zu und sprachen sie an. Einer hielt das Mädchen fest und berührte es unsittlich an der Brust und am Po, der andere sprach es obszön an.

Der Dritte stand nur dabei. Das Mädchen riss sich los und rannte nach Hause. Da das Mädchen den Haupttäter vom Sehen her kannte, konnten inzwischen zwei Kinder als tatverdächtig ermittelt werden. Die Jungen sind Angehörige syrischer und irakischer Asylbewerberfamilien. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.