Bad Rappenau. (pol/rl) Zu einem Brand an der Verbundschule kam es am vergangenen Samstag. Laut Polizeibericht geriet gegen 19 Uhr die Dämmung zwischen Erdreich und Schulgebäude in der Heinsheimer Straße in Brand. Dabei wurden auch Plastikplanen an den dort ausgebauten Fenstern beschädigt. Die Feuerwehr Bad Rappenau rückte mit 22 Mann an, um den Brand zu löschen.

Der Feuer verursachte rund 2000 Euro Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit der Polizei Bad Rappenau unter der 07264/9590-0 in Verbindung setzen.