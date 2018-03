Bad Rappenau. (pol/mün) Mit einer Drehleiter kann die Feuerwehr nicht nur Menschen aus brennenden Häusern retten, sondern auch Verunglückte aus Baugruben bergen. Dies war nötig nach einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag in Bad Rappenau, berichtet die Polizei.

Ein Arbeiter war in ein drei Meter tiefes, von einem Bagger geschaufeltes Loch gestürzt. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen, weshalb die Drehleiter zum Einsatz kam. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei