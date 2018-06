Bad Rappenau. (pol/mare) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen bei Obergimpern ereignete.

Gegen 7 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes von Obergimpern in Richtung Siegelsbach. An der Einmündung zu der Straße, die von Babstadt in Richtung Siegelsbach führt, bog sie nach links ab und übersah dabei offensichtlich den von links kommenden Audi eines 25-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde am Mercedes ein Vorderrad abgerissen. Der Audi wurde gegen die Leitplanke geschleudert, kippte auf das Dach und rutschte noch 50 Meter auf der Fahrbahn weiter.

Die Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt, der Audi-Lenker erlitt schwere Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Straße musste voll gesperrt werden bis eine Spezialfirma die Fahrbahn gereinigt hatte.