Sinsheim. (pol/mün) Nach einem schweren Unfall voll gesperrt wurde die Bundesstraße B39 zwischen dem Stadtteil Eschelbach und der Abfahrt Richtung Michelfeld bei Sinsheim-Dühren. Polizei-Informationen zufolge hatte ein Autofahrer gegen 14.20 Uhr zwei Autos vor ihm überholt. Als das vordere der beiden Autos nach links in einen Rastplatz einbog, konnte der Überholer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte in den abbiegenden Wagen, schob diesen auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender Wagen frontal auf den Abbieger prallte.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Einer kam per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen, der andere per Krankenwagen ins Sinsheimer Krankenhaus.

Der Verkehr in Richtung Angelbachtal wurde über Michelfeld, in Richtung Sinsheim von Eschelbach aus über Hoffenheim umgeleitet. Die Vollsperrung wurde gegen 16.50 beendet.

Update: 15.30 Uhr, Freitag, 24. Mai 2019