Bad Rappenau. (pol/red) Komplett zerstört wurde am Montagmorgen das Panoramadach am Auto eines auf der A6 fahrenden 30-Jährigen. Der Mann fuhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Bad Rappenau in Richtung Nürnberg und überholte mit seinem Wagen einen LKW, als von dessen Dach eine größere Eisplatte herunterflog und das Panoramadach des PKW traf.

Umherfliegende Splitter des Dachs und des Eisbrockens trafen einen weiteren PKW, dessen Fahrer aber nicht anhielt. Auch der Fahrer des Lasters fuhr weiter, weshalb Zeugen gebeten werden, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134Eisb 5130 zu melden.