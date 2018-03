Ein Rettungswagen mit Blaulicht in Berlin im Einsatz. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Bad Rappenau (pol/run) Drei Verletzte wurden am Dienstagabend nach einem Unfall auf der A6 vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 38-Jähriger die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau in Richtung Mannheim.

Als vor ihm eine 29-Jährige ihren Peugeot verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, sah er dies offensichtlich zu spät. Durch den Aufprall seines Mercedes gegen das Heck des Peugeots erlitten dessen Fahrerin, der 46 Jahre alte Beifahrer und ein zweijähriger Junge leichte Verletzungen. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt.