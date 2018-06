Angelbachtal. (pol/rl) In der Nacht zum Dienstag stiegen Einbrecher in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Wilhelmstraße ein und erbeuteten rund 500 Euro Bargeld. Die Einbrecher stiegen über ein Fenster ein. Als Einstiegshilfe fungierte unter anderem eine Mülltonne.

Der Einbruch soll zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochfrüh, 3 Uhr stattgefunden haben. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim bitten unter der 07261/6900 um sachdienliche Hinweise.