Sinsheim. (jubu) Wegen eines defekten Schwertransportes musste die A6 in der Nacht zu Mittwoch gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Transport kurz vor 2 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Richtung Mannheim. In Höhe von Hoffenheim hielt die Kolonne vermutlich aufgrund einer technischen Störung an. Da die Fahrbahn im dortigen Baustellenbereich nur zweispurig ist, musste die Strecke voll gesperrt werden. Polizeikräfte kamen an die Einsatzstelle und übernahmen die Sperrung. Im dichten Nebel bildete sich ein etwa 8 Kilometer langer Rückstau. Gegen drei Uhr konnte die Kolonne ihre Fahrt fortsetzen. Die genaue Ursache für den Defekt konnte ein Polizeisprecher am Morgen noch nicht mitteilen.