Sinsheim. (pol/van) Gleich drei Fahrzeuge waren am Dienstagnachmittag von einem Unfall auf der Autobahn A6 zwischen den Ausfahrten Bad Rappenau und Sinsheim/Steinsfurt betroffen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 53-Jähriger mit seinem Klein-Transporter bei stockendem Verkehr auf den vorausfahrenden VW eines 20-Jährigen aufgefahren. Zuvor hatte er die Situation zwar erkannt, konnte den Zusammenstoß, obwohl er stark bremste, aber nicht mehr verhindern.

Daraufhin prallte der Transporter noch gegen einen BMW und blieb schließlich mitten auf der Fahrbahn stehen. Der VW schleuderte aufgrund der Aufprallwucht gegen eine Betonwand und danach ebenfalls in den BMW.

Der 53-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Fahrer des BMW und des VW wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 19-jährige schwer verletzte Beifahrerin des VW in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 36.000 Euro.