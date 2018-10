A6 bei Kirchardt. (pol/rnz/van) Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Sattelzügen kam es am Dienstag auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Ein 55-jähriger Tanklastzug-Fahrer einer tschechischen Spedition war gegen 11.55 Uhr zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt unterwegs. Etwa einen Kilometer vor dem Rastplatz Bauernwald übersah der Fahrer in Höhe von Kirchardt offenbar ein Stauende und prallte hier auf einen Lastwagen. Dieser hatte rund 13 Tonnen Metallteile geladen und schob durch den Aufprall auf zwei Fahrzeuge vor ihm zusammen. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Der 55-jährige Fahrer des Gefahrgut-Tanklasters wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von Wehrleuten aus Bad Rappenau und Heilbronn sowie dem THW aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die anderen drei Fahrer wurden nicht verletzt.

Nach dem Unfall war die Autobahn voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau ausgeleitet. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die A6 in Richtung Mannheim zweispurig gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis zu sieben Kilometern. Aktuell (Stand: 16.30 Uhr) ist die rechte Spur noch gesperrt. Die Polizei warnt vor Staus, mit denen noch bis in den späten Abend zu rechnen ist. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Update: 2. Oktober, 16.30 Uhr