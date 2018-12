A5 bei Bruchsal. (ots) Ein Streit unter Lastwagen-Fahrern endete am Samstagabend mit einem Stich in den Unterbauch. Am späten Nachmittag hatten sich mehrere Fahrer an der Rasthof Bruchsal-Ost getroffen und zusammen Alkohol getrunken. Im Verlauf dessen kam es zwischen den Fahrern zu einem verbalen Streit, der gegen 17.20 Uhr in einer Messerstecherei eskalierte.

Dabei wurde ein 34-jähriger Fahrer durch einen Stich in den Unterbauch so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei konnte noch vor Ort einen 20- und einen 21-jährigen Fahrer als Tatverdächtige ermitteln.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erhebung einer Sicherheitsleistung, durften die beiden jedoch wieder gehen.