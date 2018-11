Sinsheim. (dpa) Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall von fünf Autos auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, war ein 80-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen eines 42-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto des 42-Jährigen auf drei weitere Fahrzeuge geschoben. Die Beifahrerin des 80-Jährigen verletzte sich bei dem Unfall am Sonntag schwer. Da nach dem Unfall die linke Spur in Richtung Heilbronn gesperrt werden musste, entstand ein rund vier Kilometer langer Stau. Der Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.