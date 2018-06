Sinsheim. (pol/jeu) Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Fensterbaufirma in der Straße In der Au im Stadtteil Steinsfurt. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter zückte eine Schusswaffe, bedrohte die Angestellte und forderte sie auf, das Bargeld herauszurücken. Die Angestellte gab das Geld aber nicht heraus.

Der Täter flüchtete so ohne Beute in Richtung Technik-Museum. Etwa 150 Meter vom Tatort entfernt stieg der Unbekannte auf den Rücksitz eines Motorrades, das von einem Komplizen gefahren wurde.

Mit dem Motorrad flüchteten die Täter dann über die Straße Untere Au durch die dortige die Autobahn-Unterführung nach links in Richtung eines Feldwegs.

Der bewaffnete Täter soll etwa 1,85 Meter groß sein und er soll Hochdeutsch gesprochen haben. Auffällig sei sein hinkender Gang gewesen. Er soll einen schwarzen Pullover mit Bauchtasche, eine dunkle Jeans, einen schwarzen Helm mit verspiegeltem Visier und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Sein Komplize sei ebenfalls schwarz gekleidet gewesen, habe einen schwarzen Helm getragen und sei etwa 1,75 Meter groß gewesen.

Wer glaubt, Hinweise auf die Täter geben zu können wird gebeten sich unter Telefon 0621/1744444 mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.