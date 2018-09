Waibstadt. (pol/rl) Eine Leichtverletzte und rund 16.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr. Eine 22-jährige Peugeot-Van-Fahrerin war in der Lange Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße missachtete sie laut Polizei das Stoppschild und bog nach links ab. Ein auf der Hauptstraße in Richtung B 292 fahrender Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal gegen den Peugeot.

In dem Mercedes des 36-Jährigen wurden beide Front-Airbags ausgelöst. Die 22-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, der 36-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.