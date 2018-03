Waibstadt. (pol) Unbekannte Reifenstecher haben in der Nacht zum Sonntag, 1. Februar, den hinteren Reifen auf der Beifahrerseite eines in der Höhenstraße abgestellten Mercedes zerstochen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 10 Uhr. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, 25./26. Januar, wurden an demselben Auto beide Reifen auf der Beifahrerseite auf dieselbe Weise beschädigt.

Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der 07263/910673 zu melden.