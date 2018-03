Waibstadt/Neckarbischofsheim. Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW auf der B 292 am Freitagmorgen in Richtung Mosbach und war gerade dabei einen Lastwagen mit Anhänger zu überholen. Plötzlich lenkte der Fahrer des Lasters laut Polizei nach links und rammte den Wagen. Der 33-Jährige brachte sein Auto wieder unter Kontrolle und setzte sich dann wieder hinter das Schwerfahrzeug. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Anschließend verständigte der BMW-Fahrer die Polizei. An seinem Fahrzeug war ein Schaden von knapp 6000 Euro entstanden. Am BMW waren rote Lackantragungen festzustellen, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass zumindest der Unterbau des Lasters rot lackiert war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit dem Polizeirevier in Sinsheim, unter der 07261/6900 in Verbindung setzen.