Waibstadt: Gleich drei Müllcontainer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Gegen 3.20 Uhr wurde laut Polizei zunächst ein brennender Müllcontainer in der Ringstraße 5 gemeldet. Noch während der Anfahrt der ersten Polizeistreife wurden zwei weitere brennende Mülleimer vor dem Anwesen Hauptstraße 9 und an der Ecke Amalienstraße/Ritterstraße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt kam vor Ort und löschte die Feuer. Hinweise auf den Brandstifter liegen keine vor. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. (pol)