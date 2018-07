Waibstadt-Bernau. (pol/rl) Vier Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Landstraße L 549 zur Bundesstraße B 292 bei Bernau am späten Donnerstagabend. Gegen 22.30 Uhr war eine 18-jährige VW-Fahrerin mit vier weiteren Insassen auf der Landstraße von Neckarbischofsheim in Richtung Bernau unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße wollte sie bei Grün nach links in Richtung Waibstadt abbiegen. Laut Polizeibericht fuhr sie offenbar zu schnell, weshalb der VW frontal gegen die gegenüberliegende Mauer der Bahnüberführung prallte.

Der 18-jährige Fahrerin und drei Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Nach der notärztlichen Behandlung kamen sie per Rettungswagen in verschiedene Kliniken. Der fünfte Insasse, ein 19-jähriger Sinsheimer, blieb unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.