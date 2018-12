Sinsheim. Am Montag, 18. März, gegen 21 Uhr gerieten in einer Spielothek am Karlsplatz ein 31-Jähriger und ein 36-Jähriger aneinander. Die vorerst verbale Streitigkeit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der laut Polizei der 36-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, in Verbindung zu setzen. (pol)