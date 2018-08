Waibstadt. Ungewöhnliche Unfallermittlungen nach einem Autobesitzer, dessen geparktes Fahrzeug am Mittwochmorgen von einem anderen Fahrzeug in der Hauptstraße beim Vorbeifahren gestreift und dabei möglicherweise beschädigt worden war, führt derzeit der Polizeiposten Waibstadt.

Laut Polizei war gegen 07.35 Uhr war die Fahrerin eines dunkel-blauen BMW auf der Hauptstraße in Richtung Epfenbacher Straße unterwegs, als sie ein gelbes Auto streifte, das gegenüber der Katholischen Kirche, in unmittelbarer Nähe einer Bäckerei, am Straßenrand geparkt war. Die Frau war zunächst kurz weitergefahren, um an einer günstigen Stelle wenden zu können. Als sie innerhalb kürzester Zeit zur Unfallstelle zurückkam, war das gelbe Auto nicht mehr vor Ort. Möglicherweise hatte der unbekannte Besitzer zuvor angehalten, nur kurz sein Fahrzeug verlassen, war aber dann weitergefahren, ohne einen Schaden zu bemerken. Die Unfallverursacherin war anschließend zur Polizei gefahren und hatte den Vorfall gemeldet.

An ihrem Fahrzeug war ein Schaden von über 500 Euro entstanden. Der Besitzer des gelben Fahrzeuges sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.