Sinsheim. Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Sonntagabend, 5. August, zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht in der Waibstadter Straße im Stadtteil Hoffenheim ereignet hat. Den Beamten zufolge hatte der Geschädigte seinen Audi A 3 in Höhe des Anwesens Nr. 3 geparkt. Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer streifte diesen beim Vorbeifahren und richtete Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Telefonnummer 07261/690-0, entgegen. (pol)