Sinsheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am Donnerstagnachmittag ein 64-jähriger Suzuki-Fahrer auf einen abbremsenden Sattelzug auf der Autobahn A6 in Richtung Heilbronn auf. Der Fahrer des Sattelzugs mit hellem Auflieger fuhr weiter; am Suzuki entstand ein Schaden von 8000 Euro. Eine Fahndung, auch unter Einbeziehung der Heilbronner Polizei, nach dem Sattelzug verlief ohne Erfolg. Nicht mehr fahrbereit war der Suzuki. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Auto ab. Verkehrsteilnehmer, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 zu melden.