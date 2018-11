Karlsruhe/Sulzfeld. (pol/rl) Zu Einbrüchen in Vereinsheime in Sulzfeld, Östringen, Kraichtal und Bretten kam es in der Nacht zum Samstag. In das Schützenhaus des KKS Sulzfeld sollen die Einbrecher zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr eingestiegen sein. Die Täter hebelten den Zugang des Gebäudes auf und durchsuchten alle Räume. Dabei wurden im Inneren weitere Türen aufgehebelt und ein Tresor aufgeflext. Noch ist unklar, wie hoch der Diebstahlsschaden ist.

Zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 9 Uhr am Samstagmorgen brachen Unbekannte in das Schützenhaus der Schützengilde Östringen ein. Hier entstand lediglich Sachschaden, da die Täter brachial vorgingen. Beute machten die Täter offenbar nicht.

Vermutlich dieselben Täter drangen im selben Zeitraum in die Vereinsräume des MSC Odenheim ein. Hier wurde laut Polizei nichts entwendet, weil sämtliche Kassen zum Zeitpunkt des Einbruchs leer waren und sich keine weiteren Wertgegenstände im Gebäude befanden. Da die Täter jedoch eine Fensterscheibe einschlugen, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten Unbekannte in das Schützenhaus des KKS Oberöwisheim. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter durchsuchten anschließend die Vereinsräume, fanden dabei jedoch kein Diebesgut. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt.