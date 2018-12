Sulzfeld. (rnz) Einen 22-Jährigen konnte die Polizei nach einem Überfall auf die Volksbankfiliale Sulzfeld vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte betrat am Montag gegen 11.30 Uhr die Filiale und bedrohte zwei Angestellte mit einer Spielzeugwaffe. Er forderte Bargeld und untermauerte seine Drohung, indem er zwei Schüsse abgab. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt worden war, flüchtete der unmaskierte Mann. Danach flüchtete er zum Bahnhof und rief seine Mutter an, um ihr von dem Überfall zu berichten. Die Mutter des jungen Mannes kam dann zum Bahnhof und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zur Bank. Eine Polizeistreife konnte den 22-Jährigen festnehmen. Die Spielzeugpistole will der Mann auf dem Weg zum Bahnhof verloren haben. Bei der Kriminalpolizei räumte der Beschuldigte den Überfall ein. Da die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nicht vorlagen, wurde der Beschuldigte, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wieder auf freien Fuß gesetzt.