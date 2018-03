Sinsheim. (pol/mün) Die Einbrüche im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Sinsheim reißen nicht ab. Bereits über das vergangene Wochenende ereigneten sich in der Muthstraße zwei Einbrüche, bei denen Unbekannte Bargeld erbeutet hatten. Möglicherweise handelte es sich hierbei um dieselben Täter, teilt die Polizei mit. Auch ein Nagelstudio in der Burggasse suchten zwischen Samstag und Montag bislang Unbekannte heim. An der Eingangstüre sowie an einem Fenster machten sich die Einbrecher zu schaffen, konnten allerdings nicht in die Innenräume vordringen. Die Schadenshöhe dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

In der Nacht zum Dienstag, kurz nach 1 Uhr, war ein Bistro in der Eschelbacher Straße im Stadtteil Hoffenheim das Ziel der Einbrecher. Durch die ausgelöste Alarmanlage ließen die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten.

Der Geschädigte alarmierte unverzüglich die Polizei, die trotz sofort eingeleiteter Fahndung keine verdächtigen Personen finden konnte. Auch in diesem Fall beträgt die Schadenshöhe mehrere hundert Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07261/6900 entgegen.