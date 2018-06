Sinsheim/Wiesloch. Erneut kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall auf einem Parkplatz an der A 6 zwischen Wiesloch und Sinsheim. Dabei wurde eine Person schwer, eine leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei lenkte ein 74-jähriger Autofahrer seinen Wagen gegen 9.30 Uhr auf den Autobahnparkplatz und verlor hier infolge eines gesundheitlichen Leidens kurzzeitig das Bewusstsein. Dies hatte zur Folge, dass er zunächst auf eine Leitplanke auffuhr, von dieser abgewiesen wurde und schließlich nach einigen Metern mit einem geparkten Sattelzug kollidierte.

Durch den Zusammenstoß wurden die Beifahrerin schwer und der Fahrer leicht verletzt. Sie wurden von der Besatzung eines Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend in Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Erst am Sonntagmorgen war ein Autofahrer auf einen Parkplatz an der A 6 bei Sinsheim gerast, fünf Menschen wurden dabei verletzt. (pol/RNZ)