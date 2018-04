Sinsheim-Adersbach. (pol/rl) Von der Fahrbahn ab und gegen einen Baum geprallt ist der 18-jährige Fahrer eines VW Golf am Montagmorgen. Der junge Mann war auf der Kreisstraße K 4283 von Sinsheim-Adersbach in Richtung Bad Rappenau unterwegs, als er urplötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab kam und der Wagen frontal gegen einen Baum fuhr.

Der Sinsheimer konnte sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle kam er in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW ab. An dem Wagen entstand 7000 Euro Sachschaden.