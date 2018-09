Sinsheim. Erheblicher Sachschaden wurde gegen 2 Uhr durch die Verantwortungslosigkeit eines Unbekannten verursacht. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr auf der K 4283 von Adersbach in Richtung Steinsfurt, als einen Stein mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern die Böschung herunterrollte und kurz vor dem Auto auf der Fahrbahn aufkam. Die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über den Stein, wodurch erheblicher Sachschaden an ihrem Auto entstand. Die 19-Jährige hört nach dem Aussteigen noch Geschrei und Gelächter, kann jedoch keine Person mehr feststellen. Hinzugerufene Polizeibeamten können ermitteln, dass eine bislang unbekannte Person von einem Grundstück zwischen Talblickstraße 23 und 27, die oberhalb der K 4283 verläuft, einen Sandstein nahm und diesen dann auf die Fahrbahn rollen ließ, wodurch es zu diesem Unfall kam.

Der PKW der 19-Jährigen wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Geschehen oder dem Verursachen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 / 6900 in Verbindung zu setzen.