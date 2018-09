Sinsheim. (pol/rl) Zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Neulandstraße kam es am frühen Sonntagmorgen. Gegen 2.30 Uhr erschienen laut Polizeibericht mehrere mit Holzknüppeln und Schlagringen bewaffnete Männer vor der Disko. Sie stürmten in Richtung Eingang und gingen ohne Vorwarnung auf die Türsteher im Alter von 26 bis 38 Jahren und weitere in der Nähe stehenden Personen los.

Bei dem Gerangel wurden mehrere Angreifer und Türsteher verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Es entstand Sachschaden an der Tür und einem Heizgerät.

Mitarbeiter der Disko konnten zwei der Angreifer im Alter von 20 und 21 Jahren festgehalten. Sie wurden nach ärztlicher Behandlung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Zwei weitere Männer im Alter von 19 Jahren erschienen später im Krankenhaus zur Behandlung und wurden dort festgenommen.

Gegen die Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt.